La Notte gialla di Avis: dj set, musica live per una serata di divertimento e solidarietà

In occasione di Eye Forlì 2024, l'evento del Parlamento Europeo organizzato dall'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e il Punto Europa, il Gruppo Giovani Avis Comunale Forlì è orgoglioso di annunciare "La Notte Gialla", un evento speciale per celebrare il primo anniversario del gruppo e per promuovere la cultura del volontariato e del dono tra i giovani.

Sabato 18 maggio, al Jump Cafè, si terrà una serata unica dedicata all'incontro e alla condivisione con giovani e studenti, per ispirare le nuove generazioni a partecipare attivamente alla missione di Avis. Quest'anno, l'obiettivo principale sarà la raccolta di plasma, un elemento vitale che non può essere replicato artificialmente e che è essenziale per salvare vite umane. Il colore simbolo dell'evento sarà il giallo, che rappresenta il "Giallo Plasma". Tutte le campagne, la comunicazione visiva e i gadget rifletteranno questa scelta, simboleggiando l'energia e la vitalità che il plasma rappresenta.

Dopo il successo della campagna virale lanciata sui social di Avis Comunale Forlì, che ha messo in luce l'importanza del plasma, il Gruppo Giovani Avis Comunale Forlì continua a lavorare in sinergia con la comunità e i volontari senior, partecipando attivamente agli eventi locali con l'infopoint Avis. L'evento "La Notte Gialla" inizierà alle ore 19.00 con un Dj set curato da Michele Guidotti by PanKakes, seguito da live music con "Le Medie Band” per divertirsi fino a tarda notte.

Vi aspettiamo numerosi per plasmare insieme la serata e per dimostrare che, quando si tratta di solidarietà.