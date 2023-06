La novità dell'estate si chiama "Il Chiosco al Noceto": ogni venerdì degustazioni di vini sotto le stelle

Ogni venerdì del mese ci sarà "Il Chiosco al Noceto", un suggestivo punto d’incontro e ristoro racchiuso tra 80 ettari di noceto. Un luogo in cui degustare in relax i vini di Tenuta Villa Rovere, a San Martino in Strada, in via Persiani 61-63: Nanì, Giulì, Olindo, Pirro e Tito, concludendo con il Nocino Terre di Romagna e i vini di Tenuta Villa Rovere. Per prenotazioni, è possibile contattare il numero Whatsapp al 3272907869.