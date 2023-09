La nuova stagione del Teatro Giovanni Testori è un un laboratorio attivo e in costante crescita dedicato a tutti

Il Teatro Giovanni Testori annuncia la nuova stagione, proseguendo nella sua vocazione a essere luogo, nella città, per la città e oltre la città. Un luogo che offre molteplici opportunità di ampliamento delle prospettive artistiche e culturali del presente, per la creazione del futuro; un luogo vocato al nutrimento dell’immaginario contemporaneo, uno spazio in cui l’umanità ha la possibilità di osservare e interrogare se stessa e il proprio essere comunità, immaginando futuri possibili. Un ambito vitale in cui la tradizione, intesa come forza di radici che nutrono e sostengono la crescita in tutte le direzioni, dialoga e interagisce con l’ideazione del nuovo. Uno spazio comune di ricerca e formazione per artist* e pubblico, in una relazione di reciproca ispirazione e stimolo.

Una fucina creativa, un cantiere, un laboratorio attivo e in costante crescita. Le tre rassegne principali (serale, scuole e famiglie) sono come sempre l’asse portante intorno al quale prendono corpo le attività, in un intreccio di percorsi che forma un progetto di respiro ampio e in continuo sviluppo. La riflessione sulla comunità umana e sull’arte prenderà corpo nella produzione, nella formazione, nella ricerca, nella programmazione canonica e nei percorsi alternativi, articolandosi in una ricca proposta di spettacoli, incontri e laboratori.

La rassegna LE DOMENICHE PER LE FAMIGLIE, che anche quest’anno in realtà estende i suoi appuntamenti oltre i confini della domenica, propone spettacoli per pubblici di tutte le età, con una selezione delle migliori produzioni a livello nazionale. Si partirà sabato 4 novembre alle 20.30 e domenica 5 alle 16 con COSA BOLLE IN ORCHESTRA, che vedrà in scena il mago delle bolle Michele Cafaggi con niente meno che un’orchestra, quella giovanile di Accademia InArte. Il 12 novembre, Giallomare porterà TRAME SU MISURA VOL. 2, in cui Renzo Boldrini riscrive due classici: Cappuccetto Bang Bang è una Cappuccetto Rosso come nessuno ve l’ha mai raccontata, mentre C’era una volta… piena di stelle trae ispirazione da Passeggiata di un distratto di Gianni Rodari. Il 19 novembre sarà in scena la compagnia Sosta Palmizi con i suoi ESERCIZI DI FANTASTICA, ispirati a Gianni Rodari e freschi di Menzione Speciale al Premio Teatro per Ragazzi “Emanuele Luzzati” 2023, nonché del Premio della Giuria e del Pubblico al Vimercate Ragazzi Festival 2021. Il 27 novembre sarà invece di nuovo a Forlì Claudio Milani con RACCONTO ALLA ROVESCIA, uno spettacolo delicato e potente, insignito del Premio Eolo 2018. La rassegna per le famiglie avrà inoltre un appuntamento a febbraio, con una proposta per i piccolissimi, da 1 a 4 anni: UNA STORIA SOTTOSOPRA, di La Baracca Testoni Ragazzi. Questo appuntamento è parte del percorso dedicato ai piccolissimi inaugurato la scorsa stagione, che si sviluppa anche all’interno del cartellone per le scuole con proposte rivolte agli asili nido.

Anche la STAGIONE SERALE vede un ampliamento e una nuova articolazione. Alle sei serate del percorso canonico si affiancheranno una serie di eventi speciali, caratterizzati da un forte legame con il territorio.

Il percorso principale prosegue la sua indagine del contemporaneo e dei suoi linguaggi, e vede una significativa presenza in cartellone della compagnia di casa, Elsinor. Tre saranno infatti i titoli proposti tratti dal nostro repertorio: il 14 dicembre Family, a modern musical comedy, un ritratto di famiglia inaspettato in forma di musical firmato da Gipo Gurrado nei libretti, testi, musica e regia; il 25 febbraio 6 personaggi in cerca d’autore di Luigi Pirandello, uno dei capolavori del teatro italiano diretto da Michele Sinisi in una versione senza precedenti; il 21 maggio Edipo a Colono, un classico di Sofocle diretto da Gigi Gherzi, scavando nel passato verso il futuro e l’utopia. Due saranno invece gli appuntamenti legati al Premio InBox, la rete di teatri, festival e soggetti istituzionali che seleziona e promuove alcune delle esperienze produttive più interessanti della scena emergente italiana: il 16 novembre il Gruppo RMN porterà in scena Rimini, finalista nel 2022, e il 9 marzo sarà la volta di Cubo Teatro con SID - Fin qui tutto bene, vincitore nel 2023, con Alberto Boubakar Malanchino e la musica live di Ivan Bert e Max Magaldi. A chiudere la rassegna l’11 aprile saranno I Fratelli Dalla Via con il loro SBUM, Yes we cake, prodotto da La Piccionaia e insignito del Premio Eolo 2023 “per l’originalità del linguaggio scenico applicato ad una tematica importante”.

Gli eventi speciali prenderanno il via il 30 settembre, con un’anteprima di stagione insolita: una maratona di 3 spettacoli in una sera seguendo le vicende di C’è vita nel grande nulla agricolo?, la serie podcast scritta da Johnny Faina (Nicolò Valandro) e Gianluca Dario Rota che nel 2023 ha vinto il premio come miglior podcast fiction al Pod - Podcast Italian Awards. Un evento unico, intervallato dall’apericena a cura di Campagna Amica Forlì-Cesena, con tre spettacoli e molti special guest: La Mazurka del Diavolo, Villamara Drive-In e V.H.S. - Villamara Horror Show, unico inedito nato per festeggiare i tre anni del podcast.

Tra novembre e dicembre si terranno due letture per un pubblico ridotto: il 18 novembre Il Barone Rampante, di Arca Azzurra, per il centenario della nascita di Italo Calvino; il 16 e il 17 dicembre Un canto di Natale, una lettura scenica con musica dal vivo, nata ancora una volta dalla preziosa collaborazione con Accademia InArte. Il 28 novembre sarà dedicato al progetto coordinato da Centro Diego Fabbri e Ater Teatralmente - I TEATRI DELLA SALUTE con lo spettacolo Binari, di Compagnia Alcantara. Il 20 marzo con Istruzioni di naturalezza per le nuvole - concerto per la terra torna in scena l’orchestra giovanile di InArte, per uno spettacolo musicale ideato da Francesco Giardinazzo. Il 15 maggio chiuderà la stagione il progetto di InArte dedicato all’opera lirica per i più piccoli, Mettiamoci all’Opera!

LA SCUOLA DEL TEATRO, rassegna dedicata alle scuole, prevede anche per questa stagione un ampio ventaglio di proposte, dai più piccoli alle superiori, da novembre ad aprile. Gli spettacoli sono selezionati fra le migliori produzioni per le nuove generazioni a livello nazionale, in un cartellone ragionato per offrire esperienze artistiche rilevanti e rispondenti alle esigenze diversificate delle fasce di età del pubblico delle scuole. Per approfondire le proposte con il corpo docenti sono stati programmati due incontri di presentazione presso la sede del teatro: giovedì 21 settembre alle ore 16.45, per le scuole dell’infanzia e primarie, e alle ore 17.45 per le scuole secondarie di I e II grado.

IL LUOGO DELLO SGUARDO

Ampia l’offerta laboratoriale e formativa, con i laboratori per e nelle scuole (per studenti e docenti), e quelli open, intensivi e annuali, pomeridiani e serali. Fra le diverse proposte, atipica nel panorama italiano, torna il Club dei copioni: percorso non di semplice alfabetizzazione ma di conoscenza, per aprire la strada a una nuova relazione e comprensione della drammaturgia in generale, di quella contemporanea in particolare. L’edizione di quest’anno si aprirà con la lettura scenica, curata da Federico Bellini, di Sonetto101 di Caroline Baglioni, per poi proseguire con una serie di incontri condotti da Federico Bellini, Ivonne Capece, Michele Sinisi e Giuditta Mingucci, che cura anche il progetto complessivo. Quest’anno vedrà la sua conclusione anche la Bottega di scrittura teatrale nata dal Club dei Copioni, laboratorio di scrittura per la scena condotto da Federico Bellini.

Prosegue anche l'attività internazionale: Elsinor è infatti partner italiano di due progetti approvati dalla Commissione Europea nell'ambito del suo European Culture Funding Stream Creative Europe. Si tratta in entrambi i casi di progetti di cooperazione su larga scala: PLAYON! New Storytelling with Immersive Technologies e CONNECTUP, The Lives of the Others - European Theatres for Young Audience in a Union of Diversity.

Sempre nell’ottica di collaborazioni continuative a livello locale e regionale prosegue anche nel 2023 la partnership con (S)blocco5 per la seconda edizione di LUCY Festival di arti performative e linguaggi della scena contemporanea technologically oriented.

LUCY avrà quindi una programmazione diffusa tra Bologna e Forlì, e parte della sua programmazione sarà ancora una volta ospite del Teatro Giovanni Testori. Il festival multidisciplinare coinvolge il pubblico nella scoperta delle nuove frontiere del contemporaneo, attraverso la molteplicità tecnologica dei linguaggi espressivi e della loro innovazione, per favorire la contaminazione tra cultura umanistica e sapere scientifico. LUCY vuole creare un ponte culturale tra diverse città per generare reti, interconnessioni, innovazioni, dialoghi: contaminazioni di pensiero, pubblico, artisti, scienziati, idee e ideologie. Con un occhio al passato (remoto, archetipico, mitico), uno al presente (scottante, urgente, confondente) e uno al futuro (scientifico, fantascientifico, utopico) Lucy e la sua passione per la tecnologia apriranno ad un incontro tra passato e futuro, locale e regionale, nazionale e internazionale.