La nuova stagione di "Inzir" inaugura col racconto del giro d'Italia in sella al Ciao di tre amici

Venerdì 30 settembre, alle 20,30, il Circolo Inzir riapre i battenti e lo fa subito fortissimo, raccontando l'esperienza del giro d'Italia in "Ciao" che ha visto protagonisti Riccardo Prati, Valerio Fregnani e Riccardo Cattallini. Un’idea buttata lì che si è trasformata prima in un sogno e poi una “sgasata” alla volta in realtà. "Ciao Ciao Ciao Italia" è stata l’impresa di tre amici che, in sella al ciclomotore che ha segnato la storia del Paese tra gli anni '70 e '90, da nord a sud hanno percorso lo stivale, incontrando persone e divulgando l’operato di due associazioni benefiche. In questa occasione si potrà già sottoscrivere la tessera associativa per l’anno 2022-2023 al costo di 15 euro. "Essere Inzir vuol dire fare parte di un’associazione che vanta oltre 500 viaggiatori, poter partecipare alle nostre serate, godere di una scontistica riservata con alcuni esercizi del territorio, contribuire alla realizzazione dello Slo Fest, il primo festival del Turismo Lento e Sostenibile", spiegano gli organizzatori. L'evento è ad ingresso gratuito per i tesserati Arci.