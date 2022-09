La pianista slovena Kaja Draksler apre la 33ª stagione di Area Sismica

La 33ª stagione di Area Sismica sarà molto densa e variegata e per la partenza la scelta non poteva che essere la pianista e compositrice slovena Kaja Draksler, che si esibirà domenica 25 settembre alle 18.

La carriera di Kaja Draksler parte in Olanda, dove si laurea in pianoforte jazz e master in composizione classica e dove ha deciso di stabilirsi diventando membro attivo della scena degli improvvisatori, esibendosi ampiamente in tutta Europa. Il suo progetto principale è il suo Octet con base ad Amsterdam, che ha formato nel 2016. Oltre ai suoi frequenti concerti da solista, negli ultimi anni ha lavorato a livello internazionale con il trio Punkt.Vrt.Plastik, il quartetto Hearth e in duetto con Terrie Ex, Susana Santos Silva, Eve Risser (ai pianoforti), Onno Govaert (Feecho) e Szymon G?siorek (Czajka e Puchacz). È uno dei membri fondatori del gruppo interdisciplinare I/O e fa parte del collettivo Doek. Come compositrice è stata commissionata da vari gruppi internazionali, che vanno da ensemble vocali e da camera a big band e orchestre. Kaja è costantemente alla ricerca di modi per fondere la composizione e l’improvvisazione libera, lavorando con diverse strutture e logiche musicali. Nello spirito dell’eredità del jazz e della musica improvvisata olandese, è attratta dall’idea di cancellare i confini musicali e stilistici e di scoprire espressioni personali e linguaggi nuovi.

Informazioni

Ingresso € 12. Area Sismica è un circolo Arci. L’ingresso è riservato ai soci. Costo della tessera €5,00. È possibile tesserarsi online a questo link: https://portale.arci.it/preadesione/areasismica/