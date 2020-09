La pieve millenaria ospita la XII giornata dantesca

Domenica 20 settembre, dalle ore 16:30 alle 18:30, la Pieve di San Donato in Polenta ospita la XII giornata dantesca.

Ideale apertura delle grande celebrazioni per il settimo centenario della morte di Dante Alighieri, la XII giornata dantesca si preannuncia come un evento da non perdere: sullo splendido sagrato della millenaria pieve di San Donato a Polenta, dove probabilmente Dante pregò, lo studioso Nicolò Maldina, dell'Università di Edimburgo, terrà una originale relazione dal titolo "Il poeta penitente. Dante lettore dei Salmi dalla Vita nova alla Commedia", che presenta al pubblico per la prima volta i frutti dei suoi studi più recenti. L'intervento si propone di offrire una panoramica dell'utilizzo dei Salmi da parte di Dante.

A partire dalle citazioni di questo libro biblico presenti nella Commedia si traccerà un percorso che, facendo perno sulla dimensione autobiografica delle grandi opere dantesche in volgare, intende presentare alcune linee essenziali della funzione dei Salmi nella costruzione del l'autobiografia ideale costruita da Dante nelle sue opere volgari. Al termine dell'incontro, piccola merenda agreste e brindisi augurale offerto a tutti i presenti. Ingresso libero. In caso di maltempo la manifestazione sarà ospitata all'interno della pieve, dove è obbligatorio l'uso della mascherina.