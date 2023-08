La Pink Orchestra Santa Cecilia in concerto per la Lilt

Prezzo non disponibile

Martedì 29 agosto Pink Orchestra Santa Cecilia di Terra del Sole e Castrocaro Terme in concerto di beneficenza per raccogliere fondi a favore di LILT. Causa maltempo il concerto in calendario previsto all'Arena San Domenico di Forlì è stato trasferito presso il Teatro M. Graffiedi di Vecchiazzano sempre alle ore 21.00.