"La posta in gioco è la libertà di stampa": il caso Julian Assange nella conferenza di Pietro Caruso

Sabato 11 febbraio , alle ore 17.00, presso la il Centro Pace di Forlì, via Andrelini di 59, Pietro Caruso terrà una conferenza dal titolo "La posta in gioco: il caso Julian Assage". Introdurrà l'incontro il Gruppo 225 Amnesty International Forlì. L'evento, intitolato "La posta è in gioco è la libertà di stampa: il caso Julian Assange" vuole portare il proprio contributo nell'ambito del "Carnevale per Assange", una manifestazione organizzata a Londra che vede la mobilitazione di comitati e forze politiche e sociali, chiedendo la liberazione del giornalista australiano imprigionato in Gran Bretagna e in attesa di un'estradizione negli Stati Uniti.

Ingresso libero.