"La prima vera comunicazione dei giovani": talk show con il trio comico "Gli Autogol"

Organizzato dai centri di istruzione e formazione Cnos Fap a Aeca di Forlì, l'evento sulla comunicazione dei giovani in relazione ai social avrà come relatori il trio comico "Gli Autogol" e tre rappresentanti dell'agenzia "Jump Group" di Forlì. Il convegno sarà condotto nella modalità del talk show dal direttore Sergio Barberio, il quale coinvolgerà gli studenti delle scuole forlivesi: ITIS, Ruffilli, Liceo Artistico, ITS, Cnos Fap ed Aeca (ex Enfap).

Durante la manifestazione sarà proiettato in anteprima il cortometraggio "Selfie - vedo che mi vedi che ti vedo" scritto dal dr. Denis Ceccarelli per la regia di Maurizio Nari. La conduzione si avvarrà della collaborazione di un DJ set a cura di Riccardo Rinaldini.