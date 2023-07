"La prospettiva civile dell’impatto sociale": appuntamento alla Scuola di Economia e Management

La crescente rilevanza per il Terzo settore e l'economia sociale dell'impatto sociale ha stimolato in AICCON il desiderio di promuovere una riflessione sulle sperimentazioni, le culture e le pratiche di valutazione. L'iniziativa, promossa in collaborazione con il Corso di Laurea Magistrale in Management dell'Economia Sociale del Campus di Forlì, si propone di condividere una proposta ed una "postura" che riteniamo indispensabile per alimentare azioni realmente trasformative.

Come sottolinea Paolo Venturi, Direttore AICCON: “L’impatto sociale è generativo quando ha una postura civile, ossia è in grado di attivare attraverso un’azione corale, un cambiamento sostanziale e duraturo, non misurabile solo in termini di efficienza ma di felicità pubblica”. L'evento si terrà giovedì 6 luglio dalle ore 11.00 alle 13.00 presso la Scuola di Economia e Management (Aula Mattarelli) in Piazzale della Vittoria 15 a Forlì. Sarà possibile partecipare in presenza (posti limitati) o seguire i lavori in diretta streaming.

Il programma si aprirà con i saluti di benvenuto della prof.ssa Barbara Petracci, Coordinatrice del Corso di Laurea Magistrale in Management dell'Economia Sociale presso l'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Seguirà l'apertura dell'evento a cura di Stefano Granata, Presidente di AICCON e un'introduzione al tema di Paolo Venturi, Direttore di AICCON. La sessione keynote sarà tenuta dal prof. Stefano Zamagni, docente dell’Università di Bologna.

Successivamente, si terrà un confronto sul tema con la partecipazione di Giusi Biaggi, Presidente del Consorzio Nazionale CGM e Paola Bellotti, Direttrice dell'Area Sostenibilità e Sviluppo di Coopfond.

Per ulteriori informazioni sull'evento è possibile visitare il sito www.aiccon.it oppure inviare una mail a ecofo.aiccon@unibo.it o chiamare il numero 05436237. La partecipazione è gratuita.