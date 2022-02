La qualità della raccolta differenziata in un webinar

L’economia circolare è un processo virtuoso del ciclo dei rifiuti, ed è da sempre una priorità per i Comuni. Oggi diventa ancora più strategico migliorare i processi del: riuso, riutilizzo, riciclo “parole chiave” che devono guidare la progettazione delle nuove politiche pubbliche dei nostri Comuni nei prossimi anni. Importante saranno anche le filiere legate alla gestione del ciclo dei rifiuti (plastiche, tessile, carta e del cartone e Raee) nel quadro dell’economia circolare. Sono filiere strategiche non solo perché tradizionalmente pilastri dell’attuazione delle ‘economia circolare nel nostro territorio ma anche perché si tratta di filiere da cui possono scaturire nuove catene di valore e nuovi fonti di approvvigionamento di risorse che in questo momento sono afflitte da grave scarsità.

Se ne parla nell’appuntamento del venerdì sul PNRR organizzato da Albatros e E.A.R.T.H. Academy, nel webinar, aperto a tutti, venerdì 11 febbraio ore 17:30 “La qualità della raccolta differenziata” link: https://bit.ly/3oBrkXp

Fausto Faggioli presenterà il prof. Mauro Marchetti , ricercatore associato all'istituto di chimica biomolecolare del CNR, l’arch. Vincenzo Codispoti, responsabile dell'ufficio sviluppo del territorio Unione dei Comuni e concluderà l’incontro Andrea Prato responsabile business development di #Albatros.