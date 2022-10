La rassegna "Vivi il verde" porta i forlivesi alla scoperta del parco dell’ospedale e di quello urbano

Domenica 23 ottobre, per la rassegna regionale ViVi il Verde 2022 l'associazione culturale forlivese Oltre il Giardino ha organizzato l'evento Parchi di ieri e di oggi per la salute e il benessere a Forlì, visita guidata attraverso il Parco dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni ed il Parco F.Agosto, due grandi spazi verdi votati alla salute e al benessere dei cittadini forlivesi.

Il Parco dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni, parte di un grande complesso sanatoriale costruito nel 1932, sorse come giardino della salute, ospita ancora specie arboree rare ed ha subìto nel tempo modifiche e trapianti di alberature esemplari, mentre il Parco Franco Agosto, aperto nel 1994, è l'attuale vero cuore verde della città, sede di attività all’aperto e luogo di benessere.

La visita avrà inizio partendo dal parco del sanatorio e grazie alla collaborazione di Fiab Forlì, proseguirà lungo il percorso pedonale e ciclabile che unisce i due parchi alla confluenza dei fiumi Montone e Rabbi, sino all’interno del Parco Urbano Franco Agosto. Il ritrovo è previsto domenica 23 ottobre alle ore 9:00 all’ingresso del Parco dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni, in via Carlo Forlanini 34 ed i partecipanti possono intervenire in bici o in auto (per i trasferimenti da parco a parco).

Le guide saranno: per l’inquadramento storico-architettonico Marino Mambelli; per le componenti vegetali del Parco dell’Ospedale Ivano Versari ed Euro Camporesi; per la descrizione del progetto e della realizzazione del Parco Urbano Elves Sbaragli; per la descrizione botanica Ivano Zecchini, vice presidente di Oltre il Giardino

L'evento è gratuito, numero massimo di partecipanti: 35 – iscrizioni al tel. 348 2424488