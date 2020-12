La rassegna "Genio e Gioventù" riparte in streaming con Enrico Mignani

La Young Musicians European Orchestra, in collaborazione con il Comune di Forlì e l'istituto Musicale Masini, recupera con lo streaming la rassegna musicale "Genio e Gioventù", prevista nel novembre scorso alla Sala Sangiorgi dell'Istituto Masini con lo scopo di valorizzare giovanissimi musicisti emergenti. I concerti saranno poi eseguiti "in presenza" del pubblico non appena sarà reso possibile dalla situazione sanitaria.

Il primo appuntamento è lunedi 7 dicembre alle ore 21 sulla pagina Facebook dell'Istituto Masini in diretta streaming con il violoncellista Enrico Mignani, uno degli allievi prediletti del grande Mario Brunello, che si è già esibito con grande successo nel Concerto dello scorso 10 settembre alla Arena San Domenico con una esecuzione magistrale del Concerto per violoncello e orchestra di Haydn. In questa occasione, invece, Enrico esegue musiche di Bach, Gabrielli Dall'Abaco, Ligeti, Lutoslawsky. A partire dall'8 dicembre il concerto sarà visibile anche sulle pagine Facebook di Emilia Romagna Concerti e Young Musicians European Orchestra.

Il secondo concerto sarà trasmesso, sempre in diretta streaming sulla pagina Facebook dell'Istituto Masini, martedi' 15 dicembre alle 21 e vedrà alla ribalta il pianista Pietro Fresa mentre il Concerto finale sarà trasmesso martedi 22 dicembre con il violinista Martino Colombo e il pianista Pietro Fresa.

Grande soddisfazione per questa iniziativa è stata manifestata dal Presidente dell'Istituto Masini, Giovanni Ghini, che rimarca come "nonostante la pandemia gli allievi dell'Istituto sono stati sempre impegnati nel proseguimento della attività didattica e aspettano con grande interesse di incontrare, se pure in modalità virtuale, i loro giovani colleghi della Young Musicians European Orchestra".

Il Maestro Paolo Olmi ha dichiarato che "i tre incontri in streaming non sostituiscono la musica dal vivo ma sono comunque utili per presentare tre straordinari giovani musicisti maturi e sensibili, già affermati a livello internazionale, in attesa che tutti noi artisti possiamo incontrare nuovamente il nostro pubblico nelle sale da concerto. Conosco Enrico, Pietro e Martino da quando erano poco più che bambini. Sono sicuro che saranno tre occasioni musicali molto importanti per tutti quelli che vorranno assistere ai concerti sul web, io li vedrò di sicuro".