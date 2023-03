"La resistenza delle donne": Benedetta Tobagi presenta il suo ultimo libro a Santa Sofia

Un documento inedito, che ricostruisce e dà nuova luce al ruolo delle donne in un periodo chiave della Storia italiana. Stiamo parlando de "La resistenza delle donne", ultimo libro della giornalista e ricercatrice storica Benedetta Tobagi, che verrà presentato venerdì 24 marzo al Teatro Mentore di Santa Sofia.

A dialogare con l’autrice ci sarà Corrado Ravaioli, dell’agenzia Archimedia, che ha curato l’incontro insieme al Comune di Santa Sofia e la collaborazione della sezione locale dell’Anpi. A rendere ancora più viva la voce delle donne raccontate sarà l’attrice Beatrice Buffadini con alcune letture estratte da libro. L’incontro è a ingresso libero con possibilità di prenotazione al numero 349 9503847.

Il libro. Le donne furono protagoniste della Resistenza: prestando assistenza, combattendo in prima persona, rischiando la vita. Una ‘metà della Storia’ a lungo silenziata a cui Benedetta Tobagi ridà voce e volto, a partire dalle fotografie raccolte in decine di archivi. Ne viene fuori un inedito album di famiglia della Repubblica, in cui sono rimesse al loro posto le pagine strappate, o sminuite: le pagine che vedono protagoniste le donne. La Resistenza delle donne è dedicato ‘A tutte le antenate’: se fosse una mappa, alla fine ci sarebbe un grosso «Voi siete qui». Insieme alle domande: E tu, ora, cosa farai? Come raccoglierai questa eredità?

Benedetta Tobagi è nata a Milano nel 1977. Laureata in filosofia, Ph.D in storia presso l’Università di Bristol, continua a lavorare sulla storia dello stragismo con una borsa di ricerca all’Università di Pavia. È stata conduttrice radiofonica per la Rai e collabora con ‘la Repubblica’. Dal 2012 al 2015 è stata membro del consiglio di amministrazione della Rai. Si occupa di progetti didattici e formazione docenti sulla storia del terrorismo con la Rete degli archivi per non dimenticare. Per Einaudi ha pubblicato Come mi batte forte il tuo cuore. Storia di mio padre (2009 e 2011), Una stella incoronata di buio. Storia di una strage impunita (2013 e 2019), Piazza Fontana. Il processo impossibile (2019) e La Resistenza delle donne (2022).