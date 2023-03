La ricerca scientifica raccontata dai protagonisti: alla scoperta della superconduttività applicata con Giovanni Succi

Prezzo non disponibile

La ricerca scientifica raccontata dai protagonisti prosegue con gli incontri con scienziati e ricercatori romagnoli, organizzati dalle associazion Minerva e Nuova Civiltà delle Macchine. Venerdì 31 Marzo alle 18.30 al Games Bond di Forlì, dopo l'apertura di Roberto Camporesi - presidente Associazione Nuova Civiltà delle Macchine e di Martina Cavallucci, vicepresidente di Minerva, Giovanni Succi parlerà di Superconduttività applicata.

Giovanni Succi classe ‘94, ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria Energetica e Nucleare nel 2019 presso l’Università di Bologna, con una tesi incentrata sulle proprietà termiche dei materiali superconduttori impiegati nell’acceleratore LHC del CERN di Ginevra. Dopo la laurea, ha condotto un periodo di ricerca di 2 anni al CERN, e al momento svolge un dottorato di ricerca presso il CERN e l’Università di Southampton (Regno Unito), dove si occupa dell’applicazione dei materiali superconduttori ad alta temperatura per magneti di nuova generazione.Una sua grande passione è l’astronomia che coltiva partecipando attivamente al Gruppo Astrofili Forlivesi, nel tempo libero ama fare sport come ciclismo e tennis.

Gli incontri saranno disponibili anche in diretta streaming sul canale YouTube della Associazione Nuova Civiltà delle Macchine Dopo l’incontro sarà possibile continuare il dialogo con un aperitivo nella formula drink + buffet preparato dal locale Games Bond a 10 euro Per info: info@nuovaciviltadellemacchine.it - 3356372677 info@noidiminerva.it - tel. 3409675428