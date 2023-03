La ricerca scientifica raccontata dai protagonisti: ospite Marco Marino

La ricerca scientifica raccontata dai protagonisti. Venerdì 17 marzo alle 18.30 al Games Bond di via Daverio 5 interverranno il presidente e caporedattore di dell'Associazione Nuova Civiltà delle Macchine Roberto Camporesi e Francesco Marino. Interverrà anche Marco Marino, ingegnere biomedico e neuroscienziato.

Marco Marino nasce a Forlì nel 1989. Laureato in Ingegneria Biomedica presso l’Università di Bologna, consegue il dottorato di ricerca in Neuroscienze presso Eth Zurich. Il suo percorso scientifico lo ha portato, negli ultimi dieci anni, presso numerosi centri di ricerca di eccellenza esteri, tra cui Université di Technologie de Compiègne, University of Chicago, University of Oxford, ETH Zurich, e KU Leuven. Attualmente è Postdoctoral Fellow presso il Dipartimento di Psicologia Generale dell’Università di Padova e Visiting Assistant Professor presso il Dipartimento di Scienze del Movimento di KU Leuven.

Nelle sue ricerche utilizza strumenti ingegneristici per studiare la connettività cerebrale, ovvero come aree distinte del cervello comunicano tra di loro. Nel tempo libero partecipa a produzioni di teatro amatoriale ed eventi di poetry slam. È appassionato di cinema. Gli incontri saranno disponibili anche in diretta streaming sul canale YouTube della Associazione Nuova Civiltà delle Macchine. Dopo l’incontro sarà possibile continuare il dialogo con un aperitivo nella formula drink + buffet preparato dal locale Games Bond a 10 euro