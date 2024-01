"La ricerca scientifica raccontata dai protagonisti": primo appuntamento alla Fabbrica delle Candele con Michele Ghini

L’ Associazione Nuova Civiltà delle Macchine inizia il 2024 con la seconda edizione della rassegna "La ricerca scientifica raccontata dai protagonisti", il progetto lanciato con grande successo lo scorso anno e sviluppato in collaborazione con l’ Associazione Minerva. Protagonisti saranno i giovani scienziati e ricercatori romagnoli, chiamati a raccontare il loro percorso di studio e soprattutto di vita e di lavoro.

Un’ occasione per conoscere una realtà in continua trasformazione direttamente dai giovani che la vivono. Anche per questo, il luogo che ospiterà gli appuntamenti forlivesi della rassegna sarà la Fabbrica delle Candele, polo che l’assessorato alle politiche giovanili ha creato e dedicato proprio alle attività che hanno come pubblico e spesso anche come protagonisti i giovani. Le altre sedi degli incontri saranno la Sala Consiliare di Forlimpopoli, in Piazza Fratti 2 e la Sala Nella Versari di Meldola in Piazza Orsini 12.

Il primo incontro sarà venerdì 12 gennaio alle ore 20.45 alla Fabbrica delle Candele in viale Salinatore 30, con Michele Ghini, ingegnere con un dottorato di ricerca in Nanoscienze presso l’Università di Bologna. A condurre la conversazione sarà il caporedattore di Minerva, Francesco Marino. L'apertura della rassegna sarà a cura del presidente di Nuova Civiltà delle Macchine, Roberto Camporesi.