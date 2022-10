"La Ricerca Scientifica raccontata dai suoi protagonisti" propone un incontro sulla chimica con Margherita Venturi

Il secondo incontro de “La ricerca scientifica raccontata dai protagonisti.Ciclo di incontri con ricercatori e scienziati romagnoli” si terrà venerdì 28 ottobre, dalle ore 18:30 alle 20, presso il Games Bond di Forlì e vedrà coinvolta la chimica Margherita Venturi. Dopo il saluto di apertura di Roberto Camporesi, presidente Associazione Nuova Civiltà delle Macchine, Martina Cavallucci, coordinatrice Minerva, intervista Margherita Venturi.

Margherita Venturi nasce a Forlì il 6 febbraio 1947. Laureata in Chimica all'Università di Bologna nel 1971; già professore ordinario di Chimica, a seguito del pensionamento, è stata nominata professore dell'Alma Mater di Bologna. Ha fatto ricerca in Chimica delle Radiazioni e, successivamente, in Chimica Supramolecolare con l'obiettivo di mettere assieme molecole per ottenere sistemi complessi in grado di comportarsi da congegni e macchine a livello molecolare; a tre ricercatori che hanno lavorato su questo tema è stato conferito il Premio Nobel per la Chimica del 2016. Nel tempo libero legge molto e cucina (un hobby di molti chimici che ritrovano nella cucina il loro laboratorio privato).

L’incontro sarà disponibile anche in diretta streaming sul canale YouTube della Associazione Nuova Civiltà delle Macchine. La video-registrazione dell’incontro sarà poi pubblicata sul canale Youtube e resa accessibile a chiunque lo desideri. L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Forlimpopoli, con il sostegno del Comune di Forlì e in collaborazione con il Games Bond. Alla fine di ogni incontro sarà possibile continuare il colloquio con i ricercatori prendendo un aperitivo insieme.

Per info: info@nuovaciviltadellemacchine.it – 3356372677- info@noidiminerva.it - tel. 3409675428