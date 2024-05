La ripartenza dei Romiti passa dalla "Bruschetta imperiale": un serata di condivisione nel Quartiere colpito dall'alluvione

Ai Romiti arriva il consueto appuntamento con la "Bruschetta imperiale": "E' un momento di ripartenza dopo la pesante alluvione che ha duramente colpito il nostro quartiere e la nostra parrocchia", spiegano gli organizzatori. Proprio qui, in Via Firenze 75, venerdì 24 maggio l'appuntamento è alle ore 19:30, per il quale la partecipazione è aperta a tutti, fino alla capienza massima. Una serata all'insegna di gustose bruschette, birra e tanta voglia di stare insieme. L'evento, si svolgerà anche in caso di maltempo.

"Dopo un periodo di tanta tristezza e paure, la comunità si ritroverà nuovamente - proseguono gli organizzatori -. Questo è e sarà uno stimolo per proseguire attivamente nella realizzazione di nuove iniziative ed altri eventi che potranno dare importanza al territorio e alla comunità, per tutti i volontari della Parrocchia Santa Maria del Voto in Romiti e del quartiere Romiti città di Forlì, impegnati nell’organizzazione della manifestazione. L’iniziativa è pronta ad accendere i riflettori in una unica location con diversi spazi nell’area parrocchiale dei Romiti". Musica live con la band State of Cross Road. Il gruppo Scout, sarà il principale artefice di questo importante evento.

Prenotazione consigliata al numero 3490813781-Martina (preferibilmente whatsapp)