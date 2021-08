"La risonanza" al Duomo di Bertinoro, nel segno del virtuosismo in “Bach e dintorni”

Sabato 7 agosto, alle 21:30 al Duomo di Bertinoro, concerto de "La Risonanza", che presenta " Bach e dintorni – nel segno del virtuosismo".

La Risonanza è una delle orchestre italiane su strumenti originali di maggior successo internazionale. Tra i progetti discografici più ambiziosi vi è l’integrale delle cantate italiane con strumenti di Handel, per il quale la formazione ha ricevuto vari premi e numerose menzioni e nomination. Il mensile Gramophone ne ha definito la registrazione come «il miglior progetto discografico handeliano del decennio». A questa prima integrale si aggiunge ora una nuova integrale: quella delle opere orchestrali di Johann Sebastian Bach, secondo un progetto pluriennale inaugurato nel 2017. Invitata regolarmente ad esibirsi presso stagioni concertistiche e festival tra i più importanti in Italia e all’estero, La Risonanza è inoltre in residenza artistica presso il Festival di Saint- Michel en Thiérache. Dal 2016 organizza la propria stagione “La Risonanza per Milano”, unico cartellone milanese interamente dedicato al repertorio barocco, che si divide tra la Palazzina Liberty Dario Fo e Franca Rame e il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci come principali sedi. Con alcuni appuntamenti speciali al Palazzo Mezzanotte, Sede di Borsa Italiana.

Per info e biglietti: tel. 051 0217824