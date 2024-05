La Rocca di Forlimpopoli invasa dalla musica popolare con il ritorno di “Buonanotte Suonatori"

A Forlimpopoli la Scuola di musica popolare torna a proporre un appuntamento storico per sabato 1 giugno: “Buonanotte Suonatori" è un evento praticamente unico in Italia organizzato dalla Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli in occasione della chiusura del suo anno scolastico, una sorta di buskers festival “home made” con gli allievi ed i maestri della scuola che invadono letteralmente gli spazi più suggestivi (Teatro, Museo Archeologico, Sala Mostre, Torrioni) della Rocca Forlimpopolese con i suoni, gli strumenti e le melodie popolari che hanno studiato e perfezionato durante l’anno scolastico.

"Buonanotte suonatori" non è più un saggio ma, ormai da anni, è una festa popolare alla quale tantissimo pubblico accorre per scoprire (e riscoprire) il suono di cornamuse, zampogne, ghironde, arpe, flauti, ocarine, nyckelharpe e tanti altri strumenti, a volte rari e curiosi che, provendendo dalle tradizioni popolari di tutto il mondo, costituiscono lo specifico della scuola Forlimpopolese, conosciuta in tutta Italia ed Europa. Quest’anno, fra gli allievi e maestri, parteciperanno, oltre che Romagnoli ed Emiliani, anche Americani, Belgi, Giapponesi e Veneti.

L’apertura dei concerti, quest’anno, verrà anticipata, alle 20:00, in collaborazione con L’Amministrazione Comunale, La Cooperativa Atlantide e della Galleria A Casa Di Paola, con l’Inaugurazione della mostra "Ritrovamenti", personale dello scultore Cristian Cimatti presso il museo archeologico di Forlimpopoli.

In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a domenica 2 giugno. Info: www.musicapopolare.net, info@musicapopolare.net, 389 1005150

PROGRAMMA

Al MAF Museo Archeologico “Tobia Aldini” alle 20:00, inaugurazione della mostra "Ritrovamenti", personale dello scultore Cristian Cimatti presso museo archeologico di Forlimpopoli col contributo della galleria A Casa Di Paola

Sul Palco di Piazza Fratti alle 21:00, apertura con le Cornamuse della SMP, alle 21:30 alla Rocca di Forlimpopoli tra Sala Mostre, Sala del Consiglio, MAF, Teatro Verdi, Torrioni della Rocca "La Repubblica della Musica – Buonanotte Suonatori 2024": oltre 80 fra allievi e maestri della Scuola di Musica Popolare impegnati in un vero e proprio Buskers Festival nei diversi luoghi della Rocca per festeggiare, insieme, il ritorno alla musica

Alle 23:00 chiusura con “L’Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli”