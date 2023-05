“La Romagna Toscana tra Riforme leopoldine e Unità d’Italia”: il convegno a Rocca San Casciano

In occasione del centenario del passaggio di dodici dei quindici comuni che formano la Romagna Toscana dalla Provincia di Firenze alla Provincia di Forlì, con il regio decreto n. 544 del 4 marzo 1923, l'Archivio di Stato di Forlì-Cesena, in collaborazione con il Comitato della Romagna Toscana per la promozione dei valori risorgimentali, con il contributo dell’Accademia degli Incamminati di Modigliana e il patrocinio della Provincia di Forlì-Cesena e dei quindici comuni della Romagna Toscana, realizzerà per il 2023 una serie di iniziative che vogliono essere un momento di riflessione sulla lunga e ricca storia di questo territorio in ambito socio-economico, politico, istituzionale e di identità culturale.

La prima di queste iniziative è il convegno di Rocca San Casciano, curato dal Comitato della Romagna Toscana per la promozione dei valori risorgimentali, che intende approfondire alcuni aspetti del governo del territorio sotto il Granducato, con un particolare focus sulla comunità di Rocca, sede di sotto Prefettura e ultimo capoluogo della Romagna fiorentina, grazie alle relazioni di Fabio Bertini, Pierangelo Lusini, Luca Mannori e Ivano Vespignani. “La Romagna Toscana tra Riforme leopoldine e Unità d’Italia” si terrà sabato 13 maggio alle 9.30 al Teatro comunale di Rocca San Casciano.

Sono stati programmati per il 2023 altri due convegni a Forlì (11 novembre 2023) e a Firenze (30 novembre 2023), e si sta definendo una mostra itinerante.

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili Per informazioni: tel. 0543 31217 (Forlì), e-mail: as-fc@cultura.gov.it sito web: https://www.archiviodistato.forli-cesena.it