La romagnola Simonetta Tassinari presenta "Contro-filosofia dell'amicizia" a Forlì

La romagnola Simonetta Tassinari, professoressa di storia e filosofia nei licei, si occupa di psicologia dell'età evolutiva, psicologia relazionale e counseling filosofico. Venerdì 28 ottobre alle ore 17 sarà ospite della Feltrinelli di Forli in piazza Saffi per parlarci del suo ultimo lavoro Contro-filosofia dell'amicizia (Feltrinelli-URRA)

Per molti editori italiani di prestigio, ed in particolare per Feltrinelli, ha pubblicato testi di divulgazione della "filosofia del quotidiano" di grande impatto e successo. Ad esempio Il filosofo che c'è in te del 2019, Il filosofo influencer del 2020 e il saggio per ragazzi SOS Filosofia, tutti editi da Feltrinelli. Filosofia in 5 minuti, Instant Filosofia e Le 40 parole della filosofia sono invece le pubblicazioni per l'editore Gribaudo.