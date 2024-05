"La sala d'attesa" al Teatro Testori: Il Sicomoro racconta in scena la violenza di genere

L' associazione culturale "Il Sicomoro" presenta lo spettacolo teatrale dal titolo "La sala d'attesa", scritto da Stefania De Ruvo e diretto da Stefania Polidori, che affronta il tema delicato e attuale della violenza sulle donne, e debutterà il 18 maggio (serata sold out) alle ore 21.00 e il 19 alle 16.30 al Teatro Testori di Forlì. "La sala d'attesa" tratta il problematico argomento dei femminicidi, stupri e violenze domestiche, mettendo in primo piano la violenza di genere. La pièce è strutturata in dialoghi e monologhi che raccontano le storie di diverse donne, che, sebbene siano diverse, si uniscono in un unico filo conduttore, sottolineando le caratteristiche comuni che le legano a questa tragica esperienza.

Il cast artistico, composto da talentuose interpreti come Elena Balocchi, Azzurra Bernabei, Marta Boscherini, Sara Brasini, Giulia Foschi e Margherita Persiani, darà vita a sei storie intense: Ostaggio, Omertà, Botte, Coma, Acido e Incesto. Le scenografie, realizzate da Barbara Berardi, Elena Giorgini, Laura Tedaldi e Sandro Foschi, insieme al progetto luci curato da Flavio Colonna e Federica Cicognani, creeranno l'atmosfera perfetta per immergersi nelle diverse narrazioni. L'obiettivo è coinvolgere il pubblico in un serio lavoro educativo e di sensibilizzazione, soprattutto tra i giovani del territorio, grazie alla collaborazione costante con l'Azione Cattolica e la Diocesi di Forlì-Bertinoro.

L'Associazione Culturale "Il Sicomoro" desidera enfatizzare l'importanza di sensibilizzare la società sulla violenza di genere e le sue dinamiche, per promuovere un cambiamento culturale che coinvolga tutti, specialmente gli uomini. L'iniziativa utilizza il potere del teatro per educare e stimolare riflessioni sul tema, poiché coinvolgere i giovani in un'attività teatrale formativa e costruttiva crea comunità, rispetto delle regole e riconoscimento dell'importanza del proprio ruolo e di quello altrui. Lo spettacolo "La sala d'attesa" è promosso dall'Associazione Culturale "Il Sicomoro" in maniera totalmente non-profit. I ricavati dello spettacolo saranno destinati a un progetto benefico, confermando l'impegno della nostra associazione nel contribuire al sostegno delle persone in difficoltà.

Per ulteriori informazioni e per prenotazioni, si prega di contattare l'Associazione Culturale "Il Sicomoro" al numero di telefono 3518612292 o tramite email all'indirizzo associazioneilsicomoro@gmail.com