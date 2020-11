La sala San Luigi in diretta Facebook con gli "Est"

Secondo appuntamento con "Prove Tecniche", il progetto della Sala San Luigi di interviste live agli artisti forlivesi. Giovedì 19 alle 20.30 il tema sarà la musica con gli "Est" un gruppo musicale che crea atmosfere in bilico tra classica, jazz, elettronica, non senza qualche incursione nella musica pop e rock. Una follia sonora che vede protagonista l'inconsueto organico di un trio d'archi formato da violino, violoncello e contrabbasso. Tutto il lavoro del trio si sviluppa a partire da arrangiamenti originali. L'invenzione, l'ironia e l'improvvisazione sono il punto di partenza dal quale prende forma lo spettacolo degli Est. Tra aneddoti e racconti, gli spettatori potranno scoprire nuove sfaccettature di una delle band più interessanti in circolazione.

Inoltre il pubblico potrà partecipare direttamente all'intervista rivolgendo domande agli artisti attraverso i canali social della Sala San Luigi. Durante la serata verranno letti inoltre tutti i messaggi ricevuti nella rubrica Cinepost: una rubrica nata per permettere al pubblico della Sala di rimanere in contatto con il cinema del centro storico, attraverso racconti e storie degli spettatori e spettatrici legati alla propria esperienza nelle sale inviate tramite Facebook e Instagram, o imbucate direttamente alla cassetta postale presente all'ingresso della sala. L'appuntamento con "Prove Tecniche" è previsto quindi per giovedì 19 novembre a partire dalle ore 20.30 sulle pagine Facebook ed Instagram della Sala San Luigi