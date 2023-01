La sala San Luigi inizia il 2023 con "Diabolik - Ginko all'attacco!"

La Sala San Luigi inizia il nuovo anno con la proiezione del film d'azione "Diabolik - Ginko all'attacco!", seconda opera dei fratelli Manetti, con Giacomo Gianniotti, Miriam Leone, Valerio Mastandrea e Monica Bellucci. È notte su Clerville. Dopo essersi arrampicato sulla parete del museo, Diabolik entra nell'edificio e riesce a rubare una preziosa corona. Ma non è l'unico colpo. Il Re del Terrore, con la sua complice e amante Eva Kant, s'impossessa anche del resto della collezione Armen durante una sfilata. In questo secondo furto però è caduto in una trappola tesa da Ginko e le ballerine derubate non erano altro che poliziotte infiltrate. L'ispettore e i suoi uomini riescono a trovare il suo rifugio dentro una montagna. Diabolik riesce a scappare ma nella fuga abbandona Eva che, per sottrarsi alle forze dell'ordine, si tuffa nel fiume. Ginko è convinto che il criminale prima o poi si farà vivo così fa sorvegliare giorno e notte il suo laboratorio in cui c'è tutta la preziosa refurtiva rubata negli anni. A mettersi in contatto con lui sarà invece Eva Kant che si vuole vendicare dopo essere stata tradita e gli propone un accordo per catturare Diabolik. Nel frattempo l'ispettore deve anche affrontare l'arrivo in città di Altea, Duchessa di Vallenberg, con cui ha una storia d'amore che però vuole tenere segreta.



IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 7 gennaio ore 21.00

domenica 8 gennaio ore 18.15 e ore 21.00

martedì 10 gennaio ore 21.00



domenica 15 gennaio ore 21.00