La Sala San Luigi riapre le porte in uno spazio rinnovato: si parte con l'evento dedicato ad Elvis

La Sala San Luigi riaccende lo schermo per inaugurare la nuova stagione 2022-2023 con un evento dedicato a Elvis Presley. Dopo la pausa estiva, lo storico cinema e teatro del centro storico di Forlì riapre al pubblico, con il piccolo foyer rinnovato e nuova strumentazione video e audio, per offrire alla città nuove proposte di intrattenimento culturale, a partire da sabato 1° ottobre.

L'evento inizierà alle ore 19.30 con un aperitivo. Seguirà alle 21.00 la proiezione del film “Elvis” di Baz Luhrmann, che sarà introdotta dal duo cinefilo "Casaba Podcast", composto da Edoardo Saccone e Leo Canali. La proiezione sarà inoltre preceduta da uno show di boogie Woogie di Chiara Lazzari e Daniele Perdisa, insegnanti della scuola di ballo "Baila" e competitori agonisti di Studio Larosa di Milano.

L'evento darà il via alle proiezioni del weekend, con proposte di film d'essai e del grande cinema, in programma il sabato alle ore 21.00, la domenica alle ore 18.15 e alle 21.00, il venerdì alle ore 21.00, mentre il martedì sarà dedicato alla proiezione in versione originale con sottotitoli in italiano. Quello del martedì vuole essere un appuntamento fisso con il Cinema in lingua originale, pensato per coloro che amano gustare al cinema i film nella lingua in cui sono stati creati, dedicato in particolare agli studenti universitari presenti in città e a tutti gli appassionati. Inoltre, per offrire al pubblico una proposta più articolata, la domenica sarà dedicata alla multiprogrammazione di due film diversi, con la proiezione alle ore 18.15 del film della settimana, mentre alle ore 21.00 sarà possibile rivedere il film della settimana precedente. La scelta della multiprogrammazione nasce dall’idea di rendere più vitale il cinema in monosala, diffondendo la varietà culturale, insieme alle le occasioni di scambio e socializzazione.

Non mancheranno anche appuntamenti con proiezioni speciali e rassegne dedicate, a iniziare dal Sedicicorto film festival, che realizzerà molti dei suoi eventi presso la Sala San Luigi, dal 6 al 15 ottobre. Seguiranno la rassegna di cinema africano, in collaborazione con l'Associazione Lvia - Forlì nel Mondo, in programma lunedì 17, 24 e 31 ottobre, e la rassegna di documentari a cura della Fondazione Alfred Lewin, previsti per il 26 e il 27 ottobre. Nella nuova stagione tornerà anche la rassegna di Stand Up Comedy, in programma nel 2023, con comici che si alterneranno in diverse serate, pronti a far divertire il pubblico in sala, insieme ad altri appuntamenti teatrali e culturali.

Altra novità: da quest'anno sarà possibile pagare il biglietto di ingresso anche con Satispay, alle nuove tariffe di euro 6.00 per il biglietto intero, euro 5.50 per il biglietto ridotto (riservato a under 12, over 65 e titolari di convenzioni attive), euro 4.50 per il ridotto universitari.

Tutta la programmazione della Sala San Luigi e le informazioni sugli eventi sono disponibili sul sito www.salasanluigi.it e sulle pagine social della Sala e, con la nuova stagione, è possibile ricevere la programmazione della sala anche su Whatsapp, iscrivendosi al gruppo dedicato.