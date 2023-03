La scena che educa: terzo appuntamento dei laboratori gratuiti dedicati agli under35 a cura di Masque teatro

Sabato 1 aprile, dalle 15 alle 18.30, presso gli spazi della Fabbrica delle Candele, si terrà il terzo appuntamento del ciclo di laboratori gratuiti dedicati ai giovani under35 a cura di Masque teatro con il sostegno e il contributo dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del comune di Forlì.

Il laboratorio La scena che educa - il teatro come strumento educativo nella crescita armonica dei più giovani, condotto da Agnese Doria, è rivolto in particolare a giovani docenti ed educatori. Infatti, attraverso il racconto delle esperienze di chi quotidianamente riflette e fa pratica delle questioni legate ai “giovani spettatori” si avrà modo di comporre un mosaico di voci e prassi, competenze e sperimentazioni, capaci di mettere in luce una nuova consapevolezza sul nostro essere spettatori, oggi, e sul ruolo delicato e tuttavia vitale che può avere l'adulto che accompagna i più giovani a vivere singolarmente e collettivamente l’esperienza di visione.

Agnese Doria ha lavorato a Milano nella redazione di Ubulibri diretta da Franco Quadri. Dal 2007 è giornalista iscritta all’ordine dell’Emilia-Romagna. Ha collaborato con La Repubblica Bologna e l’Unità Emilia-Romagna scrivendo di teatro. Tra i fondatori di Altre Velocità, è la responsabile del settore educativo dell’associazione.

Informazioni e iscrizioni: Masque teatro / 393.9707741 – masque@masque.it, www.masque.it

Masque teatro nasce nel 1992. La forza visionaria del loro teatro si esprime nel complesso dialogo che la compagnia sviluppa tra il discorso filosofico, la creazione di prodigiose architetture sceniche e il fondamentale ruolo della figura. Alcuni spettacoli hanno aperto una possibilità che identifica non solo una cifra stilistica, ma una nuova modalità produttiva ed una innovata relazione con il pubblico. Nel 2014 insieme ai filosofi Rocco Ronchi e Carlo Sini danno vita a PRAXIS - Scuola di filosofia. Dal 1994 sono ideatori e organizzatori del festival Crisalide.