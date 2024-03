“La scienza e l’Europa”, un convegno per ricordare Pietro Greco

L’associazione Nuova Civiltà delle Macchine ha organizzato giovedì 14 marzo alle 15.15 presso l’aula Icaro del Liceo Morgagni di Forlì un convegno dedicato al ricordo del divulgatore scientifico Pietro Greco, divenuto anche cittadino onorario forlivese. “Abbiamo voluto ricordare Pietro facendo riferimento alla sua opera più importante, “La scienza e l’Europa”, con l’obiettivo di proporre una riflessione che proietti questi temi verso il futuro. Immergendoci in questo XXI secolo della cosiddetta società della conoscenza riteniamo importante avere adeguata consapevolezza del come la scienza e l’innovazione siano aspetti determinanti per produrre ricchezza in questo mondo globale e del come questi aspetti possono essere meglio collocati dentro questa incompiuta che è l’Europa - viene spiegato -. Abbiamo coinvolto quattro figure complementari per affrontare il tema da diverse prospettive: Eva Benelli, giornalista tra i soci fondatori della agenzia per editoria scientifica Zadig; Elena Gagliasso, docente di Filosofia della scienza alla Università La Sapienza di Roma; Marco di Tommaso, docente di Economia applicata presso l’Università di Bologna; e Lucia Votano, Fisica delle astro particelle - INFN". L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e sarà fruibile anche in streaming sul canale YouTube della Associazione Nuova Civiltà delle Macchine.