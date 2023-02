La scrittrice Sofia Giovannetti presenta il suo secondo libro "Poesia felicità"

Venerdì 17 febbraio 2023 alle ore 20:45, Sofia Giovannetti, classe '96 e autrice del romanzo "Il sole splende sempre se lo hai dentro" sul bullismo uscito a dicembre 2021, presenta il suo secondo libro pubblicato a dicembre 2022 intitolato "Poesia Felicità", presso il teatrino del circolo ACLI di Magliano, via Maglianella 29 a Forlì. L'evento sarà moderato da Luciano Ravaioli, socio del Circolo ACLI di Magliano e sarà impreziosito dagli interventi musicali di Marco Ravaioli, chitarrista e autore dei testi delle canzoni della band forlivese Flysuit. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.





Quanto é importante saper usare le parole per il bene, per contrastare il male, per diffondere solarità e per fare del bene alle persone, rendendo le parole che utilizziamo l’energia positiva che è il motore dei nostri sogni? Per me, é molto importante, soprattutto oggi, nell’era dei social networks in cui le persone parlano e scrivono tanto, ogni giorno. Per me la vita é come una poesia, perché, proprio come una poesia, la vita é piena di parole e io sono una ragazza che sogna un mondo fatto di sole parole belle. Con queste poesie, ho deciso di raccontarlo. Sogno una vita in cui la caratteristica e regola più importante per tutti é la felicità. In questo libro ci sono tutte le mie più forti emozioni, sogni e speranze. Vi é all’interno, letteralmente, tutto il mio cuore. Una raccolta di 100 poesie, emozioni e parole positive. Grazie a chi desidererà leggerle, conoscerle, farle proprie. Grazie a chi sceglie il bene, l’amore e le belle parole, diffondendo amore attorno a sé, ogni giorno. Che la vostra vita possa essere sempre proprio come c’è scritto qua. Che possa essere come una poesia della felicità!"