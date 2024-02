La scrittrice Sofia Giovannetti presenta la sua seconda raccolta di poesie “Parole che vorrei salvassero il mondo”

Mercoledì 28 febbraio 2024 si terrà la presentazione della seconda raccolta di poesie della giovane scrittrice forlivese Sofia Giovannetti, dal titolo “Parole che vorrei salvassero il mondo”. L'incontro avrà luogo a Carpena, in via E. Magnani 4 a partire dalle ore 21. La presentazione sarà accompagnata da interventi musicali dell’artista Marco Ravaioli, frontman della band Flysuit, e dialogherà con l’autrice Luciano Ravaioli. L’evento è organizzato in collaborazione col Comitato di Quartiere Magliano - Carpena - Ravaldino in Monte - Lardiano. Sofia Giovannetti nasce il 24 settembre 1996 a Forlì. Laureata a marzo 2022 in Didattica delle Lingue e delle Letterature Straniere presso l’Università di Ferrara, lavora sin dai mesi successivi come educatrice di centro estivo per bambini, professoressa di lingue straniere a scuola ed educatrice di pre e post scuola presso una cooperativa sportiva. La scrittura è l’arte attraverso la quale si sente in grado di esprimere le proprie emozioni e dal 2021 inizia a scrivere le sue prime opere, cimentandosi in generi letterari attraverso i quali esprimere i messaggi che desidera diffondere, come nel romanzo breve e nella poesia. Nel proprio tempo libero ama viaggiare, utilizzare i propri canali social per raccontare delle proprie passioni e dedicare tempo ad attività di volontariato inerenti alla sensibilizzazione e prevenzione di bullismo e cyberbullismo come membro di ACBS - Associazione Contro il Bullismo Scolastico ODV. Ama definirsi sognatrice e ambiziosa e ritiene che la vita sia sempre come un libro appena aperto: ancora tutta da assaporare, conoscere e scoprire. Prima di questa raccolta di poesie, Sofia Giovannetti ha pubblicato due libri: “Il sole splende sempre se lo hai dentro”, breve romanzo sul bullismo e “Poesia felicità”, la prima raccolta di poesie. È possibile trovare i libri dell’autrice su Amazon.

Gallery