"La scrittura è femminile": alla Fabbrica delle Candele quattro autrici e quattro diversi modi di approcciare la scrittura

Il prossimo appuntamento del ciclo "Autori in Fabbrica" si terrà lunedì 15 luglio alle ore 21:00, presso l'arena estiva della Fabbrica delle Candele, in viale L. Salinatore 30 a Forlì. “Autori in Fabbrica” è un ciclo di incontri che si svolge durante tutto l'anno ed è dedicato ai giovani scrittori o agli autori che si rivolgono ai giovani. Il progetto ha l'obiettivo di promuovere la scrittura e la lettura tra le nuove generazioni, offrendo un palcoscenico a voci emergenti e stimolanti.

Quella del 15 luglio sarà una serata speciale, intitolata "La scrittura è femminile", un'occasione unica per immergersi nella creatività letteraria attraverso le voci di quattro autrici locali: Sofia Giovannetti, Laura Giunchi, Fadiola Golloberda, Gabriella Maldini. Le quattro scrittrici presenteranno i loro nuovi libri e condivideranno sul palco le loro esperienze e le loro ispirazioni: quattro donne e quattro modi diversi di affrontare la scrittura.

A moderare l'incontro sarà Marco Viroli, coordinatore artistico della Fabbrica delle Candele, che dialogherà con le autrici, offrendo spunti di riflessione e approfondimento. La serata sarà arricchita da interventi musicali e artistici a cura degli studenti del Liceo Artistico e Musicale “Antonio Canova” di Forlì, per creare un’atmosfera magica che unirà letteratura, musica e arte visiva. L'incontro fa parte del ciclo "Autori in fabbrica", incontri con giovani scrittori o con autori che parlano ai giovani, ideato da Marco Viroli, coordinatore artistico della Fabbrica delle Candele. Ingresso libero fino a esaurimento posti.