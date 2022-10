La Scuola di musica popolare lancia diverse novità e dà il via ai concerti: il "Forlimpopoli Folk Club" si apre con i Free Hands Project

Dopo un paio d’anni di funzionamento a singhiozzo tanto dei corsi quanto dell’attività concertistica con una sostanziosa dose di ottimismo la Scuola di musica popolare di Forlimpopoli, dopo l’avvio dei corsi, riprende anche la stagione autunno / inverno dei concerti con alcune novità: la prima, significativa, sta nel nome della Stagione che diventa: Forlimpopoli folk club, a rimarcare quanto, nei 37 anni di esistenza della Scuola, il nome della città sia riconosciuto, nel panorama internazionale, come un punto di riferimento chiaro ed inequivocabile per tutto il mondo della musica popolare ed etnica.

La seconda, sta nel fatto che questa nuova programmazione, sarà distribuita su due luoghi: Sala Aramini, piccolo ma prezioso scrigno dall’acustica perfetta, che ospiterà la maggior parte dei concerti che si terranno all’ora del the, la domenica alle 17:00. Il Teatro Verdi invece, dopo l’anteprima live della serata di apertura della Scuola, tenutasi in Ottobre, ospiterà i concerti del Forlimpopoli Folk Club nelle serate del Venerdì. Una dozzina di appuntamenti, in totale, già fissati con una programmazione che coprirà il periodo Ottobre 2022/Marzo 2023 di cui la SMP pubblicherà, nei prossimi giorni, sul proprio sio web e sui propri social, il calendario dettagliato. Fra le conferme per contro, La Promozione “Ascolta, bevi, Mangia la musica” che prevede che al pubblico partecipante, (ingersso Offerta libera) venga offerto un buono sconto (valido fino a Giugno 2023) da utilizzare in alcuni locali Forlimpopolesi che hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa. Un invito a gustare, a Forlimpopoli, la buona musica ed il buon cibo che la Città Artusiana, ma non solo, ha da offrire.

Primo appuntamento domenica 30 ottobre alle 17:00 in Sala Aramini con un progetto tutto Made in Forlimpopoli. The free hands project infatti, è un trio interamente composto da musicisti esperti che sono parte del gruppo docente della SMP ed hanno sviluppato questo progetto musicale proprio frequentandosi nelle aule Forlimpopolesi. Un progetto che vede impegnati musicisti esperti aperti a tantissime collaborazioni, tutti insegnanti della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli dove si sono incontrati ed hanno dato il via al progetto che sfocerà, a brevissimo, nella pubblicazione di un album. Il progetto è un giro del mondo di sonorita’ dall’Australia all’India, dall’Europa all’Africa fino all’America latina. Le sonorità calde del disco armonico (hand pan) accompagnate da ritmiche e sonorità etniche e moderne. brani originali per hand pan scritti da Paolo Marini e suite indiane ri arrangiate in chiave moderna

Info: 3891005150, marcobartolini65@gmail.com, www.musicapopolare.net. A tutti coloro che assisteranno ai concerti sarà offerto un aperitivo ed un buono sconto valido fino al 2 giugno 2023 per i locali in convenzione.