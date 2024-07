La Scuola italiana d'archi per due settimane a Forlì con tante star della musica

Per due settimane, dal 15 luglio al 30 luglio, Forlì ospiterà i corsi estivi della Scuola Italiana d'Archi, una delle istituzioni artistiche, didattiche e formative più importanti in Italia. Si tratta di quella che il Maestro Paolo Olmi definisce "ormai per il terzo anno l'iniziativa musicale più importante di Forlì, sia dal punto qualitativo perché porterà in città alcuni musicisti di punta e docenti a livello mondiale, sia dal punto quantitativo perché in due settimane saranno presenti in Città circa 90 giovani musicisti provenienti da tutto il mondo. Si tratta di talenti che studieranno, faranno lezioni individuali e in gruppo e si produrranno poi in molti concerti pubblici; una vera sferzata di energia e musicalità che spero possa dare impulso e motivazione agli studenti di musica forlivesi”.

L'iniziativa è resa possibile dal supporto di due realtà musicali: la Cooperativa Emilia Romagna Concerti e la Società Capire la Musica, con le quali collaborano il Ministero della Cultura, la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Forlì e la Fondazione Musicale Angelo Masini. Ideatore di questo progetto artistico-didattico-formativo è stato il fondatore e presidente della Scuola Italiana d'Archi, il violinista Stefano Pagliani (foto), per anni primo violino emerito nell'Orchestra del Teatro alla Scala di Milano, ed oggi straordinario insegnante, direttore d'orchestra e scopritore di talenti musicali. Insieme a lui tante figure di riferimento del mondo musicale di oggi: dai violinisti, oltre Stefano Pagliani, Ilya Grubert, Marco Fornaciari, Cristiano Rossi, Paolo Chiavacci, Lyuba Vinokur, la violista Anna Serova, il violoncellista Andrea Nannoni e il contrabbassista Alessandro Serra.

I corsi e le masterclass saranno divisi in due gruppi: gli studenti junior dal 15 luglio al 21 luglio, i senior dal 22 al 30 luglio; le lezioni si terranno nelle aule della Fondazione Masini, e i concerti finali si terranno nella Sala Sangiorgi (20 e 28 luglio), alla “Villa la Collina” a Tredozio (21 luglio) e alla Biblioteca Classense a Ravenna (30 luglio). Per tutto il periodo la Città di Forlì sarà letteralmente invasa dai circa 90 giovani e giovanissimi musicisti che prenderanno parte ai Corsi e alle Masterclass e che provengono da Olanda, Giappone, Cina, Hong Kong, Germania, Spagna, Ucraina, Macedonia e Croazia.

Tutti i concerti saranno a ingresso libero, mentre gli allievi della Fondazione Masini potranno partecipare come uditori a tutte le lezioni. Per info: erconcerti1@yahoo.it, www.scuolaitalianadarchi.com