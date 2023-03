La seconda edizione di "Archeologia in dialogo" si apre cpn la presentazione di "Teoderico in Appennino" di Paolo Poponessi

Prenderà il via venerdì 24 marzo il ciclo di appuntamenti Archeologia in dialogo. Il Museo “A. Santarelli” come luogo di relazioni, ricerca, conservazione, a cura della Sezione forlivese di Italia Nostra e dell’Associazione culturale La Foglia con il patrocinio della Società di Studi Romagnoli e del Programma S.F.E.R.A. dell’Università di Parma. Come nella precedente edizione, l’intento dell’iniziativa è riportare l’archeologia nel dibattito culturale cittadino e richiamare l’attenzione sul Museo civico archeologico “A. Santarelli” chiuso dal 1996.

L’edizione 2023 è articolata in due parti, in primavera e in autunno, è stata dedicata alla memoria di Gabriella Poma, socia onoraria di Italia Nostra, recentemente scomparsa, che diede importante contributo all’ideazione e alla realizzazione del progetto.

Si parte con la presentazione del volume Teoderico in Appennino. Mito, storia e scoperte archeologiche (Il Cerchio 2023) di Paolo Poponessi, il 24 marzo alle ore 17.30 presso il Circolo Aurora (corso Garibaldi 80, Forlì); oltre all’autore, sarà presente anche Riccardo Villicich, docente di metodologia della ricerca archeologica presso l’Università di Parma.

A seguire, il ciclo dedicato all’archeologia si incontrerà con il programma di educazione ai paesaggi in corso presso l’Istituto comprensivo n. 8 che il 5 aprile, alle ore 20.30, ospiterà l’appuntamento La chiusa di Calanco e l’antico canale dei mulini. Ricerca, restauro e valorizzazione con Fausto Pardolesi (Regione E.R. - Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile) ed Enrico Ravaioli (archeologo).

Il 21 aprile, Natale di Roma, vedrà il ritorno a Forlì di Giovanni Brizzi, professore emerito dell’Università di Bologna e uno dei più importanti e apprezzati studiosi del mondo romano, con la conferenza Tra Oriente e Occidente. Conflitti del mondo classico per comprendere il presente.

Alla scoperta di Butrinto da parte del bertinorese Luigi Maria Ugolini, di cui ricorre il centenario nel 2024, sarà dedicato l’appuntamento del 12 maggio con Enrico Giorgi dell’Università di Bologna e la partecipazione di Vince Vallicelli.

Chiude questa prima parte del ciclo di incontri la conferenza di Riccardo Helg (Italia Nostra Forlì), dal titolo Vestivamo alla pompeiana. Pittura antica, moda ed echi del mondo classico.

Il progetto, ideato da Riccardo Helg, Luciana Prati della Sezione forlivese di Italia Nostra e da Alessia Morigi (Università di Parma-Programma S.F.E.R.A. ; Società di Studi Romagnoli), proseguirà in autunno.