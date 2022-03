'La selva oscura' dantesca protagonista alla Fumettoteca in occasione del 'World wildlife day'

Il 'World wildlife day' è una ricorrenza internazionale che invita a riflettere sulla fragilità della natura selvatica, su tutte quelle specie, animali e vegetali, che troppo spesso si ritrovano minacciate dalla mano dell’uomo. In occasione della Manifestazione 'Giornata Mondiale della Natura' la FumettoDanteca, presso la Fumettoteca regionale Alessandro Callegati 'Calle', propone l'esposizione ricollegabile al Sommo Poeta, Dante Alighieri, dove la natura è parte integrante del lavoro dantesco, a partire da 'La selva oscura'.

Una proposta espositiva consultabile dal 3 al 31 marzo, con apertura al pubblico su richiesta. Apertura pubblica straordinaria nel pomeriggio di giovedì 3 marzo, dalle ore 14:00 alle 18:00, per rendere visionabili agli interessati le storie dei fumetti danteschi. Quindi, un invito per 'attraversare' virtualmente 'La selva oscura' dantesca per dirigersi consapevolmente alla cognizione che la continua perdita di specie, habitat ed ecosistemi minaccia anche tutta la vita sulla Terra, noi compresi. Fumetti in omaggio, fino ad esaurimento, per tutto il pubblico. Informazioni 339 3085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it.