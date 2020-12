"La serva padrona" di Pergolesi online

Il primo appuntamento del 2021 con la musica (che non si ferma), ovvero con la rassegna "Concerti 2.0" promossa da ForlìMusica per dare continuità alla programmazione musicale e culturale in città attraverso la messa in onda di concerti sui propri canali social, è fissato per domenica 3 gennaio alle 21 e sarà dedicato alla lirica, ovvero all'intermezzo buffo in due parti di Gian Battista Pergolesi “La serva Padrona”. La trama vede la giovane serva Serpina alla conquista dell’attempato e ricco padrone Uberto. Grazie alla complicità del servo Vespone l’astuzia femminile finirà per prevalere. Ad interpretarlo sono stati chiamati Riccardo Novaro (basso) nella parte di Uberto, Rosa Bove (soprano) in quella di Serpina e Jacopo Sorbini in quella di Vespone. L'Orchestra Bruno Maderna è stata diretta per l'occasione da Alessandro Tampieri. I costumi sono stati realizzati dall'impresa sociale "CavaRei". Per seguire il concerto è sufficiente registrarsi (gratuitamente) sul sito dell'associaizone: https://forlimusica.it/#home