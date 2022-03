La compagnia Grandi Manovre porta "La soglia" al Teatro Testori

Domenica 3 aprile, alle ore 18:00, il Gruppo Teatrale Grandi Manovre di Forlì sarà in scena al Teatro G. Testori, con lo spettacolo “La soglia” da “Le sas” di Michel Azama, adattamento di Loretta Giovannetti, con Beatrice Buffadini e Francesca Fantini.

“La Soglia” è uno spettacolo immerso in un luogo senza tempo, perché il carcere smembra le giornate e le anime. È uno strano viaggio tra più mondi, con risvegli sudati e rabbiosi, dolore malcelato, inaspettate e graffianti tenerezze, ribellioni incoscienti come un urlo senza voce. Il testo di Michel Azama, drammaturgo francese vivente, tradotto appositamente per Grandi Manovre, ha messo alla prova la compagnia in una vertigine straordinaria, violenta e dolorosa. Un percorso scenico esaltante e atemporale, dove ritmo, contrasti e crudele poesia, raccontano una storia vera di una donna (la liberante) che sta per uscire dopo 16 anni di prigione e cerca di dar vita ai suoi ricordi, agli incontri, al bisogno di contatto umano per sopravvivere, alle anime perdenti e indispensabili, incontrate nel suo viaggio rinchiuso tra quattro mura. È una regia di contrasti, di colori che cambiano improvvisamente, di pochi oggetti scenici che diventano panchina, cella, letto a castello, guardiola.



La traduzione è a cura del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione Università di Bologna (Campus di Forlì).



Informazioni e prenotazioni al 348 9326539. Posto Intero euro 12,00. Riduzione per: Soci Fo_Emozioni, Studenti e Over 65 euro 10,00