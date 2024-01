La stagione dialettale del Piccolo si apre con la Cumpagnì dla Zercia

Torna sul palcoscenico del Teatro Piccolo di Forlì la storica rassegna di Teatro Dialettale, organizzata in collaborazione con Coop. Casa del Lavoratore di Bussecchio e Cumpagnì dla Zercia e che, nel 2024, porterà a Forlì alcune delle più titolate compagnie del settore con spettacoli pieni di allegria, spensieratezza e divertimento. Proprio la “residente” Cumpagnì dla Zercia presenterà al pubblico l’intero cartellone in una serata speciale a ingresso gratuito organizzata per venerdì 5 gennaio alle ore 21, per poi inaugurare, domenica 7 gennaio alle ore 21 la vera e propria rassegna con lo spettacolo Ridar da murì di Paolo Maltoni.

La commedia, diretta da Giorgio Barlotti e sviluppata in tre atti, racconta vicende e improbabili operazioni finanziarie che i personaggi escogitano per raggiungere un facile arricchimento che sembra a portata di mano. Un intreccio divertente che contiene anche una sottile critica a una società contemporanea individualista e arrivista rispetto a valori più sani e fondamentali, ma sempre con i “margini” per potere riderci sopra…

Prevendite e prenotazioni telefoniche (0543 26355): presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (Corso Diaz 38/1) dal martedì al sabato (festivi esclusi) dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Nella sera di spettacolo, la biglietteria del Teatro Piccolo aprirà alle ore 20.

Prezzo biglietti: 7 euro (posto unico).

Info: 0543 26355 – 0543 64300