La stagione estiva di Area Sismica si apre con i francesi Abacaxi

La stagione estiva di Area Sismica si apre con il concerto dei francesi Abacaxi. A metà tra il rock, sound art e techno gli Abacaxi si sono rapidamente imposti grazie a una personalità musicale indefinibile, una nuovissima incarnazione del classicone rock chitarra-basso-batteria. I posti saranno limitati e preassegnati, la loro prenotazione dovrà avvenire via email a info@areasismica.it. In occasione della conferma della prenotazione verranno fornite le indicazioni legate al contenimento del rischio biologico richiesto dalla normativa vigente.

L'appuntamento è per domenica 4 luglio alle 21.30. Il leader Julien Desprez allla chitarra, con Francesco Pastacaldi alla batteria/synth e Jean François Riffaud al basso, creano nuova musica energica luminosa, rumorosa e fatta anche di spigoli vivi. Desprez è esploso in un amen grazie al suo approccio allo strumento, considerando la chitarra più come una batteria, un organo, un utensile modificabile a piacimento. Attraverso un mix di azioni e a un gioco di pedali in stile Tap Dance, ha completamente aperto le possibilità, il suono e l’ambiente fisico dello strumento, evolvendosi tra sound art, performance contemporanea e musica improvvisata, il suo lavoro oggi è conteso dai più grandi nomi della scena attuale, come Mats Gustafsson, Louis Sclavis, Tortoise, Han Bennink, Rob Mazurek, Jeff Parker, Noël Ackchoté, Marc Ducret e tantissimi altri.

Per prenotazione bisogna inviare una email a info@areasismica.it. In caso di pioggia il concerto si terrà all’interno di Area Sismica. Motivo per cui i posti pre-assegnabili sono limitati. In occasione della conferma della prenotazione verranno fornite le indicazioni legate al contenimento del rischio biologico richiesto dalla normativa vigente. Prezzo del tagliando è 12 euro. L'ingresso è riservato ai soci circolo Arci. È possibile tesserarsi online qui: https://portale.arci.it/preadesione/areasismica/

