La stagione teatrale al Mentore è "Perfetta": il gran finale con Geppi Cucciari

Si conclude martedì 19 aprile la stagione teatrale al Mentore di Santa Sofia, con lo spettacolo “Perfetta”, scritto da Mattia Torre e portato in scena da Geppi Cucciari. Si tratta di un esilarante monologo teatrale che racconta un mese di vita di una donna attraverso le quattro fasi del ciclo femminile. Una donna che conduce una vita regolare, scandita da abitudini che si ripetono ogni giorno, e che come tutti noi lotta nel mondo. Ma è una donna, e il suo corpo è una macchina faticosa e perfetta che la costringe a dei cicli, di cui gli uomini sanno pochissimo e di cui persino molte donne non sono così consapevoli. “Perfetta” è la radiografia sociale ed emotiva, fisica, di ventotto comici e disperati giorni della sua vita.

"La stagione, inutile negarlo, è partita in un momento delicato - commenta l'assessora alla cultura Isabel Guidi -. Nonostante tutto, abbiamo comunque puntato su un cartellone con grandi nomi, sotto la direzione artistica di Ruggero Sintoni e di Elena Indellicati e Vanni Crociani per la parte musicale. La risposta del pubblico è stata davvero calorosa, tanto per gli spettacoli, quanto per gli eventi collaterali, come gli incontri con l'autore curati da Corrado Ravaioli. Tirando le somme, portiamo a casa un bel risultato e tanta soddisfazione. Ovviamente, non ci adagiamo sugli allori e già stiamo programmando la stagione estiva, che sarà davvero ricca di eventi, in collaborazione con associazioni collaudate e nuovi partner".

Lo spettacolo “Perfetta” è compreso nell'abbonamento cumulativo. Per i non abbonati, ingresso 20 euro, ridotto 18 euro. Per info e prenotazioni: 349 9503847 oppure teatromentore@gmail.com. Si ricorda che, in osservanza del decreto legge attualmente in vigore, l’accesso ai Teatri per i maggiori di 12 anni è consentito esclusivamente se in possesso di “Super Green Pass” (certificato di vaccinazione e/o guarigione da Covid-19) e, ad esclusione dei bambini sotto i 6 anni, è necessario indossare mascherine di tipo FPP2 dal momento dell’ingresso e per tutta la durata dello spettacolo.