La storia del chirurgo Enzo Piccinini, di cui è in corso la beatificazione, in un libro

Sabato 16 ottobre 2021 alle ore 18,00 nel Salone Comunale in Piazza Saffi 8 ci sarà la presentazione del libro "Ho fatto tutto per essere felice. Enzo Piccinini storia di un insolito chirurgo” dello scrittore e giornalista Marco Bardazzi, organizzata dal Centro Culturale Don Francesco Ricci-La bottega dell’Orefice.

Il libro racconta la vita di Enzo Piccinini, chirurgo di origini reggiane presso l'Ospedale Sant'Orsola di Bologna - amico di Don Luigi Giussani e uno dei responsabili del Movimento di Comunione e Liberazione - scomparso prematuramente nel maggio del 1999 a soli 48 anni, di cui è in corso la causa di beatificazione. Nel libro viene posto l'accento sulla sua vita professionale, sulla sue capacità educative e sulle sue qualità umane che lo portavano a vivere "mettendo il cuore in tutto quello che si fa", come lui stesso diceva. Oltre all’autore, interverranno Pasquale Chiarelli, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni e Franco Stella, direttore di Chirurgia toracica e coordinatore del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, sede di Forlì. Porterà i suoi saluti anche il Sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini. L’incontro, patrocinato dal Comune di Forlì e dall’AUSL della Romagna, verrà trasmesso anche in diretta streaming sul canale YouTube del Centro Culturale.

Si consiglia la prenotazione scrivendo all’indirizzo prenotazioni@donfrancescoricci.it

Accesso con GreenPass nel rispetto delle normative anti Covid.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...