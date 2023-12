La storia del Re Leone in scena al teatro Testori

"The lion king" arriva venerdì 22 dicembre alle 20:45 al Teatro Testori di Forlì. Messo in scena da La Compagnia Fra Palo e Realtà di Forlì, in collaborazione con le allieve dei corsi di danza della palestra Move It Club di Ravenna, è un originale spettacolo di pole dance e danza. Ballerine e atlete si cimentano con un'opera di grande successo per offrire al pubblico una prova delle loro abilità e capacità, accompagnate dalle musiche originali del film animato e del musical. Guidate da Francesca Fabbri, direttrice sportiva e artistica della Fra Palo e Realtà Academy ASD, racconteranno una storia nota, ma sempre avvincente.

A seguito della morte del padre, avvenuta per mano del malvagio zio Scar che vuole divenire il re delle Terre del Branco, il cucciolo di leone Simba fugge. Cresce con due simpatici compagni, Timon e Pumbaa, ma ad un certo punto. La storia avrà il suo lieto fine, ma prima parteggeremo, rideremo e combatteremo con il nostro eroe e con tutta la simpatica compagnia.

Per info e biglietti 3515058569