La storia del treno in Romagna in un libro

Il gruppo “Amici del treno Forlì” presenta il libro “Romagna Ferroviaria”, l’incontro si terrà il giorno 22 ottobre alle 16.00 a Forlì nella sede del Museo FS posto a fianco del giardino della stazione lato Bologna. Saranno presenti gli autori del libro Roberto Renzi, Gian Guido Turchi e Giorgio Zennaro.Il volume è edito da ARTS Edizioni 2022 .

Il libro Romagna Ferroviaria nasce dall’idea di tre amici di scrivere, ciascuno in maniera indipendente, due brani su aspetti legati ai binari nella regione, per poi formare, con i sei capitoli risultanti, questo volume,che presenta altrettante “finestre” su aspetti diversi, poco conosciuti o del tutto inediti, di storia del treno in Romagna. I tre autori, provenienti da esperienze specifiche nel settore, sono Roberto Renzi, funzionario in pensione dei trasporti regionali, autore di alcuni libri e articoli sull’argomento, Gian Guido Turchi, giornalista pubblicista che nel 2022 ha festeggiato cinquant’anni di attività, durante i quali ha pubblicato su riviste specializzate nel trasporto ferroviario qualche centinaio di articoli, oltre a una ventina di libri che lo vedono come autore o coautore, infine Giorgio Zennaro, Ingegnere, Dirigente di Rete Ferroviaria Italiana in pensione, che porta nei suoi scritti l’esperienza di una vita “da dentro” gli impianti ferroviari. Gli autori con questo volume vogliono suscitare nel lettore interesse e curiosità verso i molteplici aspetti del mondo dei treni e anche il desiderio di saperne di più, come è accaduto anche a loro nello scambiarsi i ruoli di autori e di lettori della stessa opera.