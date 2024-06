La storia dell'uomo attraverso la pena di morte: Matteo Rubboli presenta il suo libro "L’ultima ora"

Per il ciclo "Autori in Fabbrica", martedì 25 giugno alle ore 21.00, presso la Fabbrica delle Candele si terrà la presentazione del libro "L’ultima ora. La storia dell’uomo attraverso la pena di morte" di Matteo Rubboli. L'evento sarà condotto da Marco Viroli, coordinatore artistico della Fabbrica delle Candele, che introdurrà e dialogherà con l'autore.

L’incontro sarà inoltre arricchito dalla performance teatrale dell’attore Matteo Dalmonte e dagli interventi musicali e artistici degli studenti del Liceo Artistico e Musicale "Antonio Canova" di Forlì, ispirati al tema della serata.

"L’ultima ora" esplora l'evoluzione della società umana attraverso i vari metodi di tortura e morte imposti come pene capitali. Il testo analizza come la percezione della morte e della giustizia si sia trasformata nel corso dei millenni, influenzando e riflettendo il cambiamento delle civiltà. Dalle leggi antiche del Codice di Hammurabi e della dea Maat degli Egizi, alle prime normative sulle vendette di sangue di Dracone, fino ai metodi di esecuzione dell'Impero Romano e ai roghi medievali, passando per la ghigliottina francese e le più recenti condanne a morte, Rubboli traccia un quadro dettagliato dell'evoluzione dell'umanità e del diritto attraverso la pena capitale.

Matteo Rubboli, divulgatore culturale, editore e fondatore di Vanilla Magazine, porta una prospettiva unica e dettagliata su come la giustizia e la pena di morte abbiano influenzato la storia dell'essere umano. La serata sarà un'occasione unica di approfondimento storico e culturale, e di dialogo con Matteo Rubboli, autore di un'opera che offre uno sguardo nuovo e penetrante sulla storia dell'umanità attraverso la lente della pena di morte.

L'incontro fa parte del ciclo "Autori in fabbrica", incontri con giovani scrittori o con autori che parlano ai giovani, ideato da Marco Viroli, coordinatore artistico della Fabbrica delle Candele. Ingresso libero fino a esaurimento posti.