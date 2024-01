La storia della Compagnia del teatro dell’Arca in mostra per rendere omaggio a Testori

Dal 23 al 30 gennaio l’Oratorio di San Sebastiano ospiterà la mostra “Maestri e allievi”, realizzata nell’ambito del progetto “Giovanni Testori. Le stagioni d’oro di un milanese a Forlì”, a cura di Casa Testori Associazione Culturale, con il sostegno del Comune di Forlì e in collaborazione con Associazione Aiuto Adolescenza e Teatro Giovanni Testori.

La mostra ripercorre la storia della Compagnia dell’Arca, esperienza nata nel 1974 a Forlì da un gruppo di studenti delle scuole superiori, desiderosi di trovare una modalità espressiva nuova, che potesse portare sul palco una vita di fede e amicizia, utilizzando la forma del teatro come collante di questa esperienza giovanile. Decisivo per la storia della Compagnia è l’incontro con Giovanni Testori nel 1978. Lo scrittore rimane colpito dall’entusiasmo e dalla dedizione dei giovani attori e affida loro la messa in scena dell’ultimo testo al quale stava lavorando “Interrogatorio a Maria”, dove la protagonista è la Madonna, interrogata in un contesto assolutamente quotidiano da personaggi-non-personaggi. Testori è alla ricerca di una compagnia che non sia necessariamente composta da affermati attori, ma intende consegnare il testo a chi possa compiere, in modo semplice e autentico, un atto teatrale e insieme liturgico, voce di un popolo che pronuncia e ricrea il suo “sì” all’esistenza. L’opera viene rappresentata in oltre 300 repliche in tutta Italia, una della quali nel 1980 a Castelgandolfo al cospetto di Giovanni Paolo II.

Nel 1981 Giovanni Testori affida un altro suo testo alla Compagnia dell’Arca: è “Factum est”, un monologo portato in scena, ancora oggi, da Andrea Soffiantini. La collaborazione con Testori prosegue fino al 1993, anno della morte dell’autore. Ma al centro della mostra non vi è solo la ricostruzione di una storia culturale che ha segnato la città di Forlì. Oggi, coloro che per vent’anni sono stati allievi e che hanno intrapreso ciascuno la propria vita professionale, diventano maestri di un gruppo di studenti delle scuole superiori con i quali sono stati realizzati negli scorsi mesi laboratori teatrali e musicali. La mostra sarà dunque animata ogni giorno da interventi espressivi degli allievi del laboratorio condotto da Daniela Piccari, con la partecipazione di Andrea Soffiantini e di altri “maestri” della Compagnia dell’Arca.

Ingresso libero. Apertura tutti i giorni dalle 16 alle 20, sabato 10-12 /16-20. Tutti i giorni alle 18.00 visita guidata ed evento espressivo. Il calendario degli eventi è consultabile al link: https://www.casatestori.it/testori-a-forli/