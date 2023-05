La storia di Lady D. raccontata da Annalisa Favetti sul palco del teatro di Predappio

INTERO € 18,00, RIDOTTO € 12,00 (Ragazzi UNDER 25, Over 75, Universitari, Residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F, FoEmozioni, CRAL CNA).

Prezzo INTERO € 18,00, RIDOTTO € 12,00 (Ragazzi UNDER 25, Over 75, Universitari, Residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F, FoEmozioni, CRAL CNA).

Al Teatro Comunale di Predappio, sabato 20 maggio alle 21 va in scena "Lady D." con Annalisa Favetti per la regia di Pino Amendola. Subito dopo l’incidente stradale sotto il tunnel del Pont De L’Alma a Parigi, dai rottami fumanti dell’auto, si libra la voce di Lady D, la principessa più amata nel mondo, in una sorte di delirio premorte, inizia a raccontare la sua storia conducendo gli spettatori nel suo mondo più intimo e segreto.

Interpretato da Annalisa Favetti che restituisce attraverso il racconto la dolcezza, la grinta e lo strazio di Lady D come donna, come essere umano che soffre, che sbaglia, ma che trova sempre una via per riprendersi lo scettro della vita.



BIGLIETTERIA: INTERO € 18,00, RIDOTTO € 12,00 (Ragazzi UNDER 25, Over 75, Universitari, Residenti Comune di Predappio, Soci T.D.F, FoEmozioni, CRAL CNA). INFO E PRENOTAZIONI: 339/7097952 - 347/9458012 - 0543/1713530 - info@teatrodelleforchette.it