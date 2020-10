La storia di palazzo Morattini di Pievequinta: conferenza dello storico Mauro Mariani

Domenica, alle 16, a Palazzo Morattini, via Armellino 33, Pievequinta, lo storico Mauro Mariani terrà una conferenza su "Il Palazzo Morattini". L'intervento, corredato da immagini inedite, si preannuncia ricco anche di nuovi elementi storici che il relatore ha rintracciato di recente durante ricerche effettuate in diversi archivi romagnoli. "Inizierò a parlare delle grandi proprietà dei monasteri ravennati - sottolinea Mariani -, che concedevano in enfiteusi (affitto) i loro terreni sparsi per la Romagna; fra questi la fascia di terreno posta fra Pievequinta e Forlimpopoli, al cui centro era la chiesina di S. Severo in Schiova".

"Il terreno su cui sorgerà Palazzo Morattini fu dato in affitto alla famiglia Armuzzi (da un ramo della quale prenderanno vita gli Zampeschi, signori di Forlimpopoli) - aggiunge -. Agli inizi del 1500 l’enfiteusi passerà ai nobili Augustini di Forlì che la terranno fino agli inizi del 1700, quando la famiglia si estinguerà. Successivamente il diritto verrà acquisito dalla famiglia Morattini, che lo manterrà per circa un secolo, per poi cederlo, causa debiti, al loro avvocato Antonio Santarelli e a suo fratello, l'ingegnere Giacomo Santarelli". "Anche i due fratelli Santarelli, sempre per debiti", prosegue Mauro Mariani, "dovranno cederlo ad un certo Nadiani di S.Pietro in Vincoli ed infine, verso il 1880, il palazzo in questione verrà acquisito dalla famiglia Gaudenzi che lo manterrà fino al 1962 (il membro più importante di questa famiglia fu Giuseppe, Sindaco di Forlì e parlamentare)".

In quell’anno il palazzo fu comprato dal Comune di Forlì per insediarvi l’asilo comunale, mentre fin dall'inizio del secolo, al primo piano, era stata istituita la scuola elementare. Una trentina di anni fa iniziò il trasferimento sia dell'asilo, sia della scuola, e quando l'edificio rimase libero nel 1999 fu assegnato in concessione all’Associazione Amici della Pieve ed è sede del Comitato di Quartiere. Ingresso libero. Prenotazione obbligatoria al 3290671658 (Cortesi).