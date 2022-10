La storia di TeleModigliana diventa un film: arriva l'anteprima al Teatro dei Sozofili

Un anno e mezzo dopo il ritrovamento delle videocassette originali, la storia dell'emittente locale – esperienza pioneristica di tv locale – diventa un film, e un libro. Anteprima 29 e 30 ottobre al Teatro dei Sozofili di Modigliana

Millenovecentosettantotto. Una emittente di paese, di un piccolo paese, che anticipa il boom delle tv locali. Un tecnico geniale, un palinsesto tutto da inventare con amici e parenti, artisti e gente di passaggio. Una antenna alta diciotto metri sul tetto di un convento. Quiz e Tribune Politiche, approfondimenti e vita di paese. Cucina e territorio, sagre e partite di calcio. Il colore che arriva prima in un paese di cinquemila abitanti che nelle tv di Bologna, un Ford Transit organizzato come regia mobile per le dirette che il giorno dopo ritorna camioncino delle consegne di elettrodomestici. Un'utopia troppo avanti sui tempi per resistere più di qualche stagione, ma sufficientemente forte e visionaria da condizionare il modello e lo sviluppo delle altre televisioni locali.

Dopo quasi due anni di ricerche, scrittura, riprese e documentazione, finalmente il docufilm “Un'antenna sul Tetto”, per la regia di Alessandro Quadretti e realizzato grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Modigliana, della Camera di Commercio della Romagna, della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì verrà proiettato in anteprima ( in forma di test-screening, prima dunque degli ultimissimi ritocchi di montaggio)- al Teatro dei Sozofili di Modigliana il 29 e 30 ottobre, alle ore 21.30.

Tutto parte dal ritrovamento fortuito di cento cassette Betamax, nello scantinato di Pierantonio Sangiorgi (l'ideatore di Telemodigliana, purtroppo scomparso una decina di anni fa). Cassette che si ritenevano perdute, e che contengono le uniche documentazioni video della vita del paese di 40 anni fa, oltre a stralci di trasmissioni in studio, e servizi vari. “E' un vero e proprio tesoro della memoria – spiega Andrea Bernabei di Big Ben - La testimonianza di un periodo storico, di cambiamenti, e delle prime esplorazioni su un media allora nuovissimo”. Un interesse, quello di questa riscoperta, che valica quello della documentaristica e dell'aneddotica locale.

“Non e' solo la storia di Telemodigliana, questa, ma la testimonianza di un momento storico preciso – rilancia Bernabei - un attimo prima che gli anni '80 cambino le regole del gioco, prima che le tv locali perdano innocenza e diventino la televisione commerciale, prima che la societa' cominci a gravitare su priorita' diverse. Il film restituisce in maniera precisa, poetica e commovente, lo spirito di quegli anni”. Il riversamento su digitale, curato da Domenico Giovannini, ha per prima cosa “messo in salvo” svariate centinaia di ore di registrazione. Il lavoro giornalistico, coordinato da Big Ben Aps / Crinale lab, e' stato poi organizzato in vari step. Dapprima la realizzazione di un “blocco di appunti” organizzati in un mini-documentario di dodici minuti. Una puntata zero, pubblicata a fine 2021, che ha fatto da apripista al documentario vero e proprio.

Insieme al documentario sara' anche disponibile “Antenna”, il diario d'autore di Antonio Gramentieri, nato come raccolta di appunti di produzione e pian piano divenuto un affresco emotivo della riscoperta, unito in un volume alle immagini d'epoca elaborate da Sara Paioncini. Il docufilm sarà poi “terminato” e inserito nei circuiti dedicati a questo tipo di operazioni, con l'idea di realizzare un ciclo di presentazioni, e arrivare magari a una piccola release ufficiale, in contesti selezionati.

“Il film è un grande punto di arrivo, di cui non potremmo essere più orgogliosi. Tuttavia il lavoro giornalistico e documentaristico – conclude Bernabei - prosegue comunque su diversi piani: dopo il recupero e il riversamento in digitale del materiale rimasto e la realizzazione del lungometraggio abbiamo in programma il restauro dei servizi piu' interessanti, da rendere disponibili in forma originale e non editata, in download, su uno spazio dedicato. A lato di tutto, partendo da Telemodigliana, si sono anche gettate le basi per la creazione di un nuovo “contenitore” - Rewind Romagna – in cui salvare, inserire e ordinare tutte le documentazioni delle prime emittenti locali del territorio.

“Questo film – spiega Antonio Gramentieri di Big Ben / Crinale Lab - per noi equivale al restauro di un monumento. Recuperare la storia e la memoria, consolidarla e ristrutturarla prima di perderla per sempre. La storia di un momento così particolare, in cui il folklore locale, gli ultimi fuochi del dopoguerra e del boom, sembrano reagire ai colpi di una situazione sociale ed economica in rapidissima evoluzione. In questi servizi vediamo Modigliana, e dintorni, un dettaglio minuscolo di un quadro molto piu' grande. Eppure si percepisce tutto il fermento di un'epoca. Il lavoro di Pierantonio, paradossalmente, svela tutto il suo peso e tutta la sua importanza di documentazione oggi, piu' ancora che all'epoca”.

L'ingresso è libero, la prenotazione è consigliata al numero 3478932009 oppure info@stradeblu.org.