La Toscanini Next travalica i confini tra generi musicali all'Arena San Domenico

Mercoledì 3 agosto a Forlì, alle ore 21.00 presso l’Arena San Domenico, La Toscanini Next Ensamble, orchestra formata da musicisti under 35 selezionati tra le eccellenze emergenti, proporrà al pubblico New World Music, un fantastico repertorio musicale capace di travalicare i confini di generi e di epoche.

Il programma offre alcuni “classici” di Gershwin e Ellington che nel Nuovo Continente rivoluzionarono l’arte dei suoni sdoganandola dalla musica classica: di Gershwin le famosissime I’ve got rhytm e Summertime, e un pezzo di punta del Duke Take the “A” train” ispirato alla linea "A" della metropolitana di New York, che portava da Brooklyn fino ad Harlem, il quartiere dei neri; poi ancora Bernstein con la sua vivida suite dalla sua opera West Side Story. Tra le altre melodie estremamente orecchiabili, New York New York di John Kander e Minnie the Moocher di Cab Calloway. Poi si prosegue con un altro classico legato alla mitica orchestra swing “inventata” da Glenn Miller per i brani d'atmosfera, come Moonlight Serenade, brani che fossero ballabili, a tempo molto moderato, da eseguirsi con la sordina per creare suoni più vellutati, meno aggressivi, adatti ad un pubblico più eterogeneo e… bianco.

Il concerto New World Music, così articolato, nasce e si sviluppa come un vero e proprio tributo a un’epoca intera, ai protagonisti di quella musica e alle mitiche band nate negli anni ’30, presentando anche autori che continuano lungo la strada tracciata: Chick Corea, Paul Simon e Art Garfunkel. Altri che propongono il loro tributo al genere, allo stile, all’America tutta: e sono i nostri Renato Carosone ed Henghel Gualdi che ri-arrangia il celebre classico An American in Paris di Gershwin.

La Toscanini Next è un progetto orchestrale innovativo della Fondazione Arturo Toscanini, realizzato in collaborazione e con il sostegno della rete culturale della Regione Emilia-Romagna: nata nel 2019 da percorsi di Alta Formazione per dare un’opportunità di lavoro ai giovani, è formata da musicisti under 35 con evidenti qualità solistiche e polistrumentistiche. Quattro gli ambiti musicali di riferimento: sinfonico-operistico in chiave pop/rock (rielaborazioni/trascrizioni dal grande repertorio), incidental music (musica per danza e prosa, musical e cabaret), global music (musica delle tradizioni popolari nazionali e internazionali), soundtrack (colonne sonore, musica per arti visive, games, cortometraggi, docufilm). Ha debuttato nel 2020 al Teatro Regio di Parma con Mogol, ha partecipato a numerosi prestigiosi festival e a oltre 100 concerti. In tre anni di attività La Toscanini Next ha portato la musica nelle piazze, nei luoghi della cultura e della memoria, nelle periferie cittadine, entrando a fare parte del tessuto connettivo del territorio e creando nell’ascoltatore una nuova consapevolezza dell’esperienza musicale. Nel 2022 oltrepassa i confini regionali con un tour di concerti in Italia e in Brasile e la partecipazione a progetti musicali inclusivi e ad alta accessibilità.

Il concerto si inserisce nell’ambito della rassegna di concerti Forlì Grande Musica, organizzata da Emilia Romagna Festival e Young Musicians European Orchestra per la Città di Forlì. In caso di maltempo verrà data comunicazione di nuova data o sede o di cancellazione attraverso i canali di ERF

INGRESSO

Ingresso: € 5

Gratuità fino a 10 anni